Vecinos exigen intervención de recicladora de cubiertas en Minga Guazú

Los vecinos afirman que miles cubiertas de neumáticos que permanecen en la intemperie en un depósito del Km. 18 y en la planta del Km. 21, acumulan agua servida que son potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como el dengue, chikungunya y zika

Otra preocupación es el humo tóxico que expide la planta procesadora, que afecta a las personas alérgicas y daña los pulmones y ojos de los vecinos, teniendo en cuenta que la fábrica recicladora está en zona urbana.

“Necesitamos que vayan a un lugar alejado de la población, no podemos seguir respirando ese olor tan horrible las 24 horas y los mosquitos ni que decir. A mí ya me agarró dengue y cuántas personas más se exponen a contraer la enfermedad si no hacen nada al respecto”, manifestó Karen Prieto, una de las vecinas.

Agentes de la Comisaría 8ª se constituyeron en el lugar a raíz de la denuncia de las vecinas Estelvina Báez González y Lourdes Marciana Ayala Cardozo. Los uniformados labraron acta y reportaron el hecho al Ministerio Público, pero hasta ahora no hubo intervención.

Este miércoles los vecinos se presentaron ante la oficina de la Dirección del Medio Ambiente de la Municipalidad local para solicitar la inhabilitación del local. El caso fue derivado al Juzgado de Faltas para iniciar el proceso administrativo, explicó el funcionario municipal Pedro González.