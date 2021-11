Prieto asume a lo “pop star” y dice que presidenciable que no se arrodille ante un mafioso tendrá su apoyo

Miguel Prieto Vallejos (MCDE) estuvo en la administración municipal durante un poco más de dos años para completar el periodo anterior, tras la destitución de Sandra McLeod de Zacarías (ANR). Este martes volvió a asumir el cargo por cuatro años más.

Durante el acto, presidido por autoridades electorales, se procedió a la lectura del acta de proclamación y se le entregó a Prieto su certificado de intendente electo. Luego se solicitó la presencia de los concejales, teniendo en cuenta que estos habían declarado cuarto intermedio para dar allí continuidad a la sesión y tomar el juramento al jefe comunal.

Al término de la ceremonia protocolar, el intendente dio un discurso en el que prometió que su gobierno será el mejor de toda la historia del país.

“Miguel Prieto no es un salvador, no es un súper hombre, no es una persona que va a estar combatiendo ni mandando presos a los mafiosos porque no me compete. Nosotros vamos a encargarnos con nuestro equipo de administrar la Municipalidad de Ciudad del Este, vamos a encargarnos de tener la mejor gestión de toda la historia del país”, dijo.

Aconsejó a los políticos que no estén al servicio de delincuentes a cambio de financiamiento político, que esa no es la forma de ganar la confianza de la gente. “Señores políticos de todo el país, no se vayan arrodillar ante un narcotraficante o ante un mafioso para pedirles dinero, para que les financien sus campañas así no se gana la confianza de la gente. La confianza de la gente se gana con trabajo, sinceridad y entrega”, expresó.

Agregó que el próximo candidato a la presidencia de la República que vaya a ganarse su apoyo no debe “arrodillarse ante un narcotraficante o un mafioso”. “Nosotros no le llamamos patrón a ningún patrón, ustedes (la gente) son los patrones”, aseveró.

Prieto cerró su alocución insistiendo: “Prepárense para el mejor gobierno de toda la historia del Paraguay”.

Además de invitados especiales, estuvieron presentes parlamentarios, autoridades de la Gobernación del Alto Paraná, la Municipalidad de Ciudad del Este, autoridades de Foz de Yguazú-Brasil, Puerto Yguazú-Argentina representantes de gremios de comerciantes y empresarios, autoridades religiosas, entre otros.

Ovacionado como un “pop star”

La aparición de Miguel Prieto en la ceremonia de juramento quedó como anécdota que sorprendió a todos. El acto ya se había iniciado, sin embargo, el jefe comunal no había aparecido y todos se preguntaban qué había pasado de él.

En un momento dado se apagaron las luces del predio y se reprodujo en una pantalla gigante un video, en donde se ve al intendente saliente Hugo Benítez (MCDE) yendo a la Costanera Ñande Renda, donde se encontraba Miguel Prieto andando en un patineta tipo skateboard.

Allí Benítez le dice “Nde Miguel, horama, jahapy” y le entrega un saco de sastre. Prieto recibe y se dirige hasta un vehículo. En ese momento, se inicia un conteo regresivo de diez segundos, hasta que se vuelven a encender las luces del polideportivo. Miguel Prieto, como todo un pop star, aparece en el medio del escenario con una explosión de papel picado, lo que hizo ovacionar al público.