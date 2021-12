Incendio en subestación de Paranambú deja sin energía a miles de usuarios

Los reportes preliminares refieren que el incendio se habría iniciado a las 20:40 aproximadamente en la subestación eléctrica de Paranambú, propiedad de la Ande, que está situada en el municipio de Domingo Martínez de Irala, distante a unos 50 kilómetros de Ciudad del Este. Videos que circulan por las redes sociales, muestran la fuerza del fuego, acompañado de explosiones.

Las llamas afectaron a una gran parte de la infraestructura eléctrica, dejando sin energía a unos 20.000 usuarios de los distritos en la zona sur del Alto Paraná. Sin embargo, pudo ser controlado pocos minutos después, con la llegada de bomberos voluntarios de Santa Rosa del Monday y de distritos aledaños.

Los técnicos refieren que no se puede detallar aún qué habría originado el siniestro, pero no se descarta que la alta demanda combinada con las altas temperaturas. No obstante se realizará una verificación técnica para descartar algún sabotaje.