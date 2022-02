Reabren oficina municipal para atender a contribuyentes en Minga Guazú

Autoridades municipales procedieron a la inauguración de la nueva oficina de atención al contribuyente, ubicada en la Terminal de Ómnibus del ex Km 30 de Minga Guazú, que ya está abierta al público de lunes a viernes, de 07:00 a 13:00. Allí se habilitó una caja para el pago de impuestos municipales, a ser inmobiliarios, patentes comerciales, habilitación, entre otros.

El nuevo espacio cuenta con tres funcionarios, que además a partir de la próxima semana se encargarán de recibir documentos de los ciudadanos vía mesa de entrada. Anteriormente esa oficina estaba situada en esa misma zona, pero en un salón alquilado por el cual se pagaba la suma de G. 3 millones. Para su reapertura fue llevaba a la terminal, que es un predio municipal.

El intendente Diego Ríos durante el acto de apertura indicó que el propósito es brindar mayor comodidad a los mingueros. “Mirando la situación del Km 30 es que decidimos rehabilitar la oficina municipal de Minga Guazú en un lugar donde les podamos ofrecer mayor comodidad para que no tengamos a ir hasta el Km 16 (donde está ubicada la sede de la municipalidad)”, dijo.

Anunció que también se desarrollarán audiencias públicas de forma semanal, tanto con concejales como con el propio jefe comunal, a fin de escuchar las problemáticas de la comunidad y buscar soluciones.

El puesto de peaje del ex Km 26 prácticamente divide a la ciudad en dos partes, ya que los pobladores que residen más allá no pueden desplazarse con facilitad hasta la zona céntrica de Minga Guazú (ex Km 16), donde está ubicada la municipalidad y otras instituciones. La descentralización es uno de los principales pedidos de los moradores de esa zona.