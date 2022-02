CDE: retraso en obras impidió inicio de clases presenciales

Los alumnos del tercer ciclo de la escuela del Área 1 de Ciudad del Este no pudieron iniciar las clases presenciales y tuvieron que adherirse a la modalidad virtual porque las obras de reparación de 14 aulas, sala de profesores y baños sexados se retrasaron. Estas debían haber culminado el diciembre pasado.

Los trabajos de refacción forman parte de un paquete grande de obras, adjudicado a varias empresas a través del sistema por lote, totalizando una inversión de G. 3.944.689.462.

Específicamente el lote 8, correspondiente a la escuela Augusto Roa Bastos, le fue concedido a la empresa Estructuras SRL, representada por José Vinader Ashwell, cuyo contrato fue firmado el 26 del mayo del 2021. Las tareas se iniciaron en agosto a un plazo de 120 días. El monto total de las obras se estipuló en G. 424.299.463, teniendo como fuente de financiamiento los recursos del Fonacide.

Deolinda Fátima Almirón, directora de la institución, indicó que los obreros se encuentran realizando los trabajos de terminación, como pinturas, cambio de vidrios de los ventanales y otros detalles para proceder a la entrega final.

Agregó que en ningún momento fueron notificados acerca de los motivos del retraso y que hay una promesa de que antes del 1 de marzo las obras estarían concluidas, teniendo en cuenta que para esa fecha fijaron el inicio de clases presenciales. Esta situación actualmente afecta a unos 380 alumnos de los turnos mañana y tarde.

Municipalidad de CDE se llamó a silencio

Intentamos obtener la versión de la Municipalidad de Ciudad del Este, acerca del por qué las obras no terminaron a tiempo, pero no hubo respuestas. Primeramente contactamos con la directora de Área Urbana, arquitecta Marlene Aguilera, responsable de la fiscalización de obras, pero no atendió las llamadas.

Asimismo, nos comunicamos con el departamento de prensa explicando la situación, en busca de una respuesta oficial, pero se llamó a silencio.