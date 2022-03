Ciudad del Este: asesinan de 26 puñaladas a un mototaxista en un motel

De acuerdo con los datos, poco después de las 15:55 de este lunes, el hombre ingresó a la habitación Nº 3 del motel, a bordo de una motocicleta de color amarillo, chapa 499 CDP. Unos minutos más tarde una mujer estacionó en la calle e ingresó caminando en la misma habitación para encontrarse con el hombre.

La encargada del lugar mencionó que el mototaxista gritó dos veces, pero luego ya no escuchó ningún ruido en la habitación. Posteriormente, la mujer salió del lugar caminando, tomando agua sin demostrar nerviosismo.

Al no salir el hombre, los empleados lo llamaron a través del interno y como no respondía se fueron a tocar la puerta, pero no hubo respuesta por lo que procedieron a verificar y se encontraron con la macabra escena, con el cliente en el piso en medio de un charco de sangre.

Inmediatamente, dieron aviso a los agentes de la Comisaría 4ª y estos a su vez convocaron a la fiscala de turno Carolina Rosa Gadea y a personal técnico de la Policía Nacional para iniciar el trabajo investigativo.

La fiscala contó que el cuerpo presenta 26 heridas de arma blanca, profundas y superficiales. A su lado encontraron su billetera y un puñal, pero no así el aparato celular, que la autora del homicidio habría llevado con la intención de no dejar evidencia.

Los agentes policiales se encuentran analizando la grabación del circuito cerrado para tratar de identificar a la mujer. Además, se solicitará informe a la empresa de telefonía para conocer los detalles de las llamadas que hizo la víctima.