Con entusiasmo se desarrolla la Pascua Joven en Presidente Franco

Luego de dos años, los jóvenes volvieron a reencontrarse para vivir la experiencia de la Semana Santa, a la espera de la Pascua. La actividad organizada por la Pastoral Juvenil Parroquial Virgen de Fátima de Presidente Franco se desarrolla en el polideportivo Padre Javier, con unos 200 participantes de 15 a 20 años.

Denis González, uno de los coordinadores, indicó que los participantes se mostraron muy entusiasmados con esta Pascua Joven presencial, teniendo en cuenta que el año pasado se realizó en la modalidad virtual, ante las restricciones sanitarias.

Agregó que el encuentro se inició el Jueves Santo y que desde entonces han venido desarrollando una serie de actividades, como dinámicas, reflexiones, cantos y representaciones de las vivencias de Jesús, como por ejemplo el viacrucis.

Más info: Semana Santa: aún hay ofertas disponibles en posadas turísticas

Al término de cada jornada, los jóvenes vuelven a sus casas y regresan al día siguiente. El programa de este sábado se inicia a las 16:00, correspondiente a la vigilia pascual, que se extenderá hasta las 06:00.

Otros lugares

En Ciudad del Este, las parroquias San Lucas, Cristo Rey del ex Km 11 Acaray, Sagrados Corazón de Jesús del ex Km 7, Juan Pablo II del ex Km 8 Acaray, Virgen de Caacupé del barrio 23 de Octubre, son algunas de las que reporta una gran participación. También se celebra la Pascua Joven en Los Cedrales, parroquia Virgen Aparecida; en Santa Rita, Parroquia de Santa Rita; en Juan E. O’Leary, parroquia San Antonio de Padua; en Hernandarias, parroquia San Francisco de Asís; en Minga Guazú, parroquia María Auxiliadora.