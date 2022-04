Semana Santa: Aún hay ofertas disponibles en posadas turísticas

Úrsula Bareiro, presidenta de Red de Posadas Turísticas del Paraguay, conversó hoy con el programa Factor Clave de ABC TV sobre la ocupación de posadas en Semana Santa, atendiendo el repunte que se registra en esta época en el sector turístico. En tal sentido, señaló que estaría en torno al 80% “con mucho esfuerzo”. Antes de la pandemia se llegaba al 100% en estas épocas, según lo afirmado, pero ahora hay reportes de distintos lugares del país en donde aún hay habitaciones disponibles.

Respecto a la posibilidad de llenar el 20% restante entre este Viernes Santo, el Sábado o del Domingo de Pascuas, dijo que sucede a menudo. “Sobre la hora puede experimentarse un lleno de esos lugares que aún tienen espacios disponibles. Porque los lugares más cercanos se van llenando y causan un efecto derrame sobre las posadas más lejanas. Nosotros mismos les vamos recomendando y compartiendo información a los turistas de cuáles son las posadas que todavía están disponibles”, dijo.

Posadas con precios accesibles

Los precios para acceder a posadas turísticas son los mismos que se tuvieron en el verano pasado, según los datos de la Red. “El rango va desde G. 60.000 por persona hasta G. 180.000 que es un tope establecido por la Senatur (Secretaría Nacional de Turismo). Ya cada posada tiene estableciendos sus precios de acuerdo con su infraestructura y los servicio que ofrece”, destacó.

Para quienes prefieren “hacer camping”, también se habilitan las zonas para acampar, en caso de que no haya lugar y que el turista requiera.

No obstante, consideró que los números actuales no son malos. “Igual es positivo porque dos años de Semana Santa no pudimos aprovechar estas fechas importantes para apuntalar el turismo”, señaló haciendo referencia al 2020 y 2021, cuando las restricciones sanitarias en el marco de la pandemia del covid-19 impedían viajar o las limitaba al máximo.

Sobre los posibles motivos por los cuales aún no tienen ocupación 100%, pese a que hoy las restricciones sanitarias ya casi desaparecieron, apuntó que el turismo es muy sensible a muchas variables, puede impactar “un amague de cierre de ruta, la suba del precio del combustible, los costos de vida están subiendo, hacen que mucha gente se replantee quedarse en casa”.

Semana Santa y los destinos con más demanda

Cordillera, Paraguarí, Misiones e Itapúa son algunos de los destinos con más demanda, de acuerdo con lo explicado por la titular de la Red de Posadas Turísticas del Paraguay. “Misiones por excelencia en esta época atrae muchísimo por la calidad de los eventos que se acostumbra realizar. Después como algo secundario van descubriendo otros lugares muy bonitos, dependiendo de la promoción que hagan los municipios para poner en vitrina las localidades menos tradicionales”, añadió.

Para más información sobre las posadas turísticas, se encuentra disponible el número 0981-730-311, según se lee en las redes sociales de la Red de Posadas Turísticas del Paraguay.