Detenidos por atentado contra policía no serán expulsados del país

La fiscala Diana Gómez, quien investiga el atentado contra el subcomisario Fernando Ruiz Díaz, explicó que no hay condiciones para expulsar a los brasileños Andrey Nunes Silva, de 18 años, Wilson Francisco Neto Pintos, de 31, y Adriano Benites Lima, de 40, detenidos en la víspera.

“Ellos van a ser procesados acá, no hay pedido de extradición. No correría la expulsión porque se sospecha que cometieron un hecho punible acá dentro del territorio. No estarían dadas las condiciones para la expulsión”, afirmó.

Lea más: Caen tres brasileños tras atentado contra subcomisario en Mallorquín

Dijo además que se informó a la embajada brasileña para comunicar de la situación de los detenidos y con eso ver si hay algún pedido formal al respecto. Igualmente, anunció que seguirán ejecutando operativos en la zona del atentado para seguir recabando evidencias que permitan encontrar a más miembros de la banda.

Los citados serían miembros de una organización criminal brasileña denominada Os Manos, que tendría vinculación con la banda Primer Comando Capital. Uno de los detenidos, Adriano Benites Lima, confesó que iban a cobrar US$ 50.000.

Lea también: Narco brasileño sería quien ordenó el atentado contra jefe policial

Igualmente habría revelado a los intervinientes que el mandante es supuestamente Guilherme Antonio Vieira, alias Xiru, considerado uno de los líderes de la banda criminal Primer Grupo Catarinense (PGC) del vecino país. Viera había sido detenido en febrero de 2020 en Capitán Bado, departamento de Amambay, y expulsado del territorio nacional.

El atentado

El subcomisario Fernando Ruiz Díaz es jefe del Comando Tripartito que integra a investigadores de Paraguay, Brasil y Argentina. Ayer, a las 08:00 aproximadamente, fue interceptado por un grupo armado, con cuyos integrantes se enfrentó a tiros y logró salir ileso.