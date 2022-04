Comerciantes de CDE afirman que cambio de feriado será perjudicial

CIUDAD DEL ESTE. Los comerciantes de esta ciudad cuestionaron el repentino cambio del feriado del 1 de mayo para el lunes próximo. Afirmaron que no están en condiciones de pagar remuneraciones extras y, como no estaba programado, no hay forma de hacer una comunicación con tiempo a los visitantes.