Brasil despliega marinos en la frontera para combatir crímenes transnacionales

El nuevo operativo fronterizo de Brasil en contra de crímenes transnacionales está encabezado por la Marina, con apoyo del Ejército y de la Fuerza Aérea. Además, involucra a agentes de las Policías Federal, Rodoviária Federal, Militar, Civil y de la Receita Federal.

Los puestos de control se encuentran instalados desde la semana pasada en la Receita Federal (equivalente a la Aduana) en el Puente de la Amistad, en Foz de Yguazú (Brasil), limítrofe con Ciudad del Este. Además, las fiscalizaciones se llevan a cabo en las rutas y caminos vecinales, según reportan medios brasileños en base a informe de la Marina.

El operativo apunta a la aprehensión de sospechosos y la requisa de productos de contrabando, armas, municiones, drogas y otros productos ilícitos. Además de Foz de Yguazú, los controles se realizan en otros puntos de la frontera de Brasil. En total 2.500 militares participan de los procedimientos.

Puntos reforzados

Los controles fueron intensificados en el Lago de Itaipú, limítrofe entre Brasil y Paraguay. Esta es la principal ruta usada por los contrabandistas y traficantes de gran escala, para transportar las cargas ilícitas desde el territorio paraguayo con destino a la costa brasileña.

Embarcaciones con equipamientos de guerra zarparon en el Lago de Itaipú, con la finalidad de aumentar la seguridad de la navegación y evitar el transporte pluvial de productos ilegales.

En los primeros días del operativo, se reportaron algunos resultados positivos. En el peaje de São Miguel do Iguaçu, distante a 50 kilómetros de Ciudad del Este, los militares brasileños decomisaron una carga de artefactos eléctricos de contrabando valuados en U$S 7.000, que había sido llevada de Paraguay. El tiempo de duración del operativo no está determinado.