Puestos de salud construidos por Itaipú paralizados por falta de pagos

Una de las USF en construcción está ubicada en el barrio Don Bosco de Ciudad del Este, a metros del lago Acaray. Allí, la enorme estructura y los materiales están abandonados. Esta mañana no estaba ningún trabajador en el lugar, pues afirman que como no cobran ya no están en condiciones de seguir acudiendo a su puesto laboral.

Un grupo de vecinos se manifestó frente a la obra para exigir el pago a los obreros y la culminación.

Lea más: Itaipú abandonó construcción de USF en Mariscal Estigarribia

Los lugareños contaron que la obra empezó hace un año y que incluso habían cedido parte de la plaza para la construcción de la USF.

“Le pedimos que termine la obra y sea útil para todos, porque los otros puestos nos quedan lejos, acá hay muchos niños y personas de edad que necesitan de asistencia médica”, expresó uno de ellos.

Igualmente contó que recibieron la promesa de la construcción de empedrado pero hasta la fecha no hubo respuestas. La calle está en pésimo estado y afirman que en días de lluvia se forma un peligroso raudal.

Lea más: Vicepresidente anuncia que Itaipú reactivará la policlínica Pa’i Coronel en Alto Paraná

Por su parte, Roque Javier Cáceres pidió a las autoridades de Itaipú que revisen la situación de la construcción a fin de que se tomen las medidas para que se pueda concluir. Mientras que don Hinio Sánchez señaló que la promesa era que la obra debía concluir en este mes de julio, pero ni siquiera supera el 60% de avance.

Desde Itaipú informaron que la firma adjudicada para la edificación es Carlos Vicente Gueyraud por un monto de G. 5.595.000.000 y que el plazo inicial para la entrega era de febrero de este año, pero fue ampliado al 10 de diciembre del corriente. Afirmaron que el motivo de la paralización de los trabajos es por “problemas internos del contratista”.

Otros puestos

El contratista de los obreros, Bonifacio Beltrán, explicó que son tres unidades de salud con obras paralizadas por falta de pago, dos en el barrio Don Bosco (Acaray y San Miguel) y otro en el barrio Remansito, todos de Ciudad del Este.

Afirmó que al menos 20 obreros, sufren el retraso en el pago por parte de la empresa adjudicada, con quienes hicieron el trato pero luego terminaron a merced de una tercera empresa.