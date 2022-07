Esteban, el mejor amigo de los agentes de tránsito de Ciudad del Este

Hace aproximadamente dos años, Esteban, un perro sin origen definido, llegó a la sede de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Ciudad del Este y se robó el cariño de todos los agentes, convirtiéndose en el “mejor amigo” de todos. Tiene entre cuatro y cinco años y es el más mimado de la tropa.

El director Miguel Mastrazzi contó que el animal es considerado como un agente más, que tiene uniforme y hasta sale a patrullar con sus “compañeros”. “Cuando llegó recién era una mascota, pero hoy día ascendió y ya forma parte de la agrupación, es el agente Esteban”.

La Policía de Tránsito tiene entre sus agentes a estudiantes universitarios, tres de ellas de la carrera de veterinaria, quienes durante una patrulla encontraron al can abandonado en una escuela, con heridas agusanadas y bastante desnutrido.

“Eso le tocó el corazoncito a las PMT y como eran estudiantes, ellas se hicieron cargo de su tratamiento. Le trajeron a la unidad y le dieron todos los cuidados, luego ya nos encariñamos con él. Como fue encontrado en una escuela que se llama San Esteban, le bautizamos con ese nombre”, relató Mastrazzi.

Esteban, también apodado por sus camaradas como “Este Bandido” porque en una época antes de su castración se daba sus escapadas, en la actualidad acompaña los procedimientos, mayormente en horario nocturno. “Es increíble porque lo hace bastante bien, es inteligente y muy educado”, destacó el director.

Como anécdota mencionó que en uno de esos recorridos, el perro hasta evitó que una persona que aparentemente tenía intenciones de robar se acerque a la camioneta de los patrulleros, mientras éstos hacían su trabajo habitual.

También es un excelente guardia porque desde que vive en esa dependencia los rateros ya no se asoman por el lugar o en caso de hacerlo el perro es el encargado de darles la bienvenida. “A la noche, especialmente al que no está uniformado Esteban sale a atropellar, a pesar de que no muerde los espanta”.

Una empresa veterinaria se encarga de que el can esté al día con sus vacunas y de los cuidados de su salud. También personas solidarias acostumbra a acercarles comida para perro, o en todo caso por el cariño que le tienen, ellos mismos se encargan de que no le falte nada.

“Acá tiene alimentación, la gente nos regala comida para perros, nos regala para su ropa, ropa de invierno, tiene su cama, allá en el comedor tiene su lugar, todo el día almuerza con la tropa”, sostuvo el jefe, quien aseguró que el perro es una excelente compañía y que sin dudar es el mejor de todos.

“Si está uno interesado, tiene que venir nomás a sentarse al lado de Esteban, que le va a hacer pasar su estrés en un segundo”, finalizó.