Delincuentes toman por asalto un conocido hotel de Ciudad del Este

La subcomisaría 046 fue alertada de una denuncia de robo agravado en perjuicio del Gran Nobile Hotel & Convention, situado en el ex Km 7 Acaray, barrio Las Mercedes de Ciudad del Este. El atraco ocurrió este martes, a la luz del día y en pleno funcionamiento del establecimiento, ocasión en que resultaron víctimas: el gerente general, Ta Tsung Kao (38), de nacionalidad china; el gerente financiero, Angel Osmar Vera (40); y la encargada de recursos humanos, Jenifer Tamara Barrios Bareiro (21).

El reporte refiere que los trabajadores fueron sorprendidos en el interior de la oficina administrativas y reducidos a punta de armas de fuego por dos personas que tenían el rostro cubierto por tapabocas y quepis. En todo momento profirieron amenazas, mientras se rebuscaron por el dinero, que fue encontrado en el interior de la gaveta de uno de los escritorios de mesa. Seguidamente cargaron el botín en un bolsón y salieron raudamente del lugar.

El comisario Leonor González indicó que de acuerdo a datos preliminares no se sabe cómo los delincuentes lograron ingresar hasta el sector de administración, ya que las cámaras de circuito cerrado captaron el momento del atraco y cuando salían corriendo del recinto por el sector de estacionamiento del personal.

En ese instante se observa que los bandidos abordan un automóvil Toyota Allion, color gris, con chapa Mercosur, cuya numeración no se logra precisar. Una tercera persona los estaba esperando al mando. “En el video no se ve si llegaron a pie, si se observa el momento en que abordaron (el vehículo para escapar). El guardia menciona que el vehículo es similar al de un empleado, entonces a ellos no les llamó la atención de que entre ese vehículo hasta allí”, detalló el jefe policial.

Hasta el momento no se detalló la cantidad de dinero con que alzaron los delincuentes, sin embargo de forma extraoficial se habla de que sería una importante cantidad. Hasta el lugar se constituyó el personal de los departamentos de Criminalística e Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional, a fin de realizar diligencias correspondientes. Se dictó captura del vehículo, mientras el caso se comunicó el Ministerio Público.