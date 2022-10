Acoso sexual, abordaje con falencias en CDE

En el marco de la iniciativa “CDE libre de acoso”, Kuña Poty realizó un estudio cuyos resultados fueron socializados durante una presentación en el salón de eventos de la Cámara de Comercio de Ciudad del Este.

El informe contiene un registro de denuncias de acoso sexual en instituciones y un análisis de las intervenciones.

La organización se basó en tres objetivos para saber cómo se encuentran estas instituciones, primero si existe o no un protocolo que pueda prevenir y sancionar los casos; ver la percepción que tienen las instituciones y sus responsables sobre la violencia basada en género; y si cuenta con la iniciativa de crear mecanismos de mitigación.

“Lo que vemos es que es una problemática a nivel regional que el acoso sexual aún no consigue ser trabajado de manera un poco más macro y sigue siendo una problemática aislada, que aún faltan mecanismos de registro”, indicó Dea Acosta.

Agregó que estos casos están siendo reportados como violencia física o psicológica. “Vemos la necesidad de producción de datos que puedan nombrar la existencia del acoso sexual como una de las formas de violencia más utilizadas y expresadas en la región”, señaló.

La organización emitió una serie de críticas a instituciones por falencias que cometen en lo que respecta al tema acoso sexual. Acosta contó que remitieron al Ministerio de Trabajo, por medio del portal portal Acceso a la Información Pública, preguntas cómo:

¿Qué acciones realiza el ministerio para sensibilizar, capacitar y difundir la problemática de violencia laboral en CDE? ¿Qué investigaciones para la mayor y mejor comprensión de violencia laboral han realizado? ¿Cuentan con registro y estadísticas sobre casos de violencia laboral, específicamente de acoso sexual?

Estás fueron algunas de las interrogantes remitidas hace dos meses al Ministerio de Trabajo, pero que hasta momento no fueron respondidas, refiere el informe de Kuña Poty.

Asimismo se investigó sobre el actuar del Comité de Género de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este (UNE), creado en el 2015 y se halló que no posee registros de denuncias de acoso sexual porque supuestamente no ocurren casos.

“Vemos que en siete años el comité aún no pudo crear un protocolo (de prevención y abordaje a denuncias). Nos preocupa que una institución que ya lleva casi una década aún no tenga las posibilidades de crear un protocolo de abordaje porque no creemos de ninguna manera de que no existan casos de acoso sexual en la universidad”, detalló.

Por otra parte, también expusieron tres casos de denuncias de acoso sexual que fueron públicamente divulgadas por medios masivos de comunicación.

Denuncias en instituciones

Primeramente recordaron el hecho ocurrido en la Municipalidad de Ciudad del Este en el 2020, teniendo como víctima a una funcionaría y victimario a su jefe.

El estudio concluyó en que se detectaron falencias en el abordaje y negligencia institucional, cómo exponer a la afectada a un confrontamiento con el denunciado. Aseguran que no hubo protección a la víctima, quien también fue hostigada para posteriormente no ser recontratada una vez concluido su contrato. El caso actualmente está con el desarrollo de un juicio oral.

Otra institución con denuncia de acoso sexual es la Gobernación del Alto Paraná, del 2020, esta pesa sobre un integrante del gabinete, según la organización. En entrevista con responsables del ente departamental se obtuvieron datos de que no existe en el manejo institucional un protocolo de actuación; asimismo Kuña Poty cuestiona que el ente no les haya brindado información fidedigna.

Dijeron que desde la Gobernación aseguraron que dieron acompañamiento psicológico a la afectada, mientras que ésta sostuvo que eso no ocurrió. En cuanto a estrategias para prevenir, el ente no tienen planes.

Finalmente mencionaron que en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, en el 2020, un grupo de voluntarias presentó una denuncia formal ante la comisión directiva. Cómo respuesta se derivó el caso al Tribunal de Ética de la institución a fin de que haga un sumario administrativo, sin embargo el sumario no prosperó. A dos años el bombero solo fue apartado, pero no hubo una sanción.

A partir de ahí se creó una Unidad Técnica de Género y se empezó a hablar dentro de la institución sobre la violencia basada en género, lo que vieron como un avance, pero actualmente ese unidad está suspendida.

Junta Municipal aprueba campaña contra el acoso en CDE

En basó al resultado del informe, Kuña Poty presentó a la Junta Municipal un pedido de que la Municipalidad de Ciudad del Este impulse una campaña contra el acoso callejero. La solicitud fue aprobada, además, la iniciativa fue declarada de Interés Municipal.