Reportan amotinamiento en cárcel de mujeres de Ciudad del Este

Según los datos preliminares reportados por la comisaría 1ª, unas diez reclusas provenientes de Asunción se amotinaron esta tarde en el correccional de mujeres Juan María de Lara de Ciudad del Este.

Agentes del Departamento Táctico y de la comisaría 1ª se trasladaron hasta el centro penitenciario y separaron a las reclusas amotinadas, de acuerdo al informe oficial. Se prevé el traslado de cinco internas hasta la cárcel de mujeres del departamento de Misiones.

Funcionarios penitenciarios de la cárcel de hombres también se desplegaron para el apoyo ante la alerta, al igual que las guardias fuera de turno fueron convocadas.

La abogada Laura Acosta, directora del centro reclusorio, minimizó el hecho y dijo que el incidente fue controlado. Mencionó que dos son las reclusas que vinieron de Buen Pastor y otras dos de Coronel Oviedo.

Incidente fue para retraslado

“Con el cambio del coordinador general, ellas pensaron que no se le iba a dar más su traslado que habían solicitado. Nosotros le dijimos: que sí se va a cumplir. Yo hablé con mis autoridades y me confirmaron que se cumplirá y me enviaron la resolución. Entonces se calmaron”, acotó Acosta.

La cárcel Juana María de Lara tiene una población de 87 internas, de las cuales 24 registran condena. En este centro penitenciario es poco habitual los motines o utros incidentes violentos.

La directora afirmó que las reclusas provenientes esta semana, de otros centros penitenciarios fueron nuevamente trasladadas. En total son 5, la mayoría con proceso por robo agravado.