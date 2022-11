Concejales autorizan a gestionar préstamo, pese a que intendente no hizo ningún pedido

La Municipalidad de Presidente Franco se encuentra en una difícil situación en cuanto a recaudaciones, por lo que las obligaciones con personas físicas y jurídicas se ven comprometidas. Ante esta situación, el concejal Lucio Vera (PLRA) presentó un pedido para que mediante resolución se autorice a la intendencia realizar trámites para solicitar un préstamo.

La autorización se presenta de forma muy particular, teniendo en cuenta que el intendente Roque Godoy no remitió ninguna nota en que exprese sus intenciones de requerir un empréstito. El edil Hugo Mendoza (ANR) calificó de insólita la situación refiriendo que se está autorizando algo que no ha sido solicitado.

Por otro lado, cuestionó que se esté aprobando el financiamiento temporal de caja sin que los responsables de la Dirección de Administración y Finanzas de la comuna se hayan presentado a dar explicaciones sobre la situación económica actual de la institución. Meses pasados se había aprobado la interpelación a los encargados, pero éstos nunca se presentaron.

Lea más: Critican que intendente franqueño destine G. 300 millones más a combustible

Agregó que no desconoce las necesidades que tiene el municipio, pero que el pleno necesita saber acerca del plan de contingencia financiera. “Por qué no entra primero el pedido correspondiente por parte del administrador municipal y que nos digan qué es lo que va a solicitar, cuánto va a solicitar, cuál es el plan de financiamiento y a través de qué institución va a gestionar”, dijo.

Recordó que a inicios de este año había calculado un déficit fiscal de G. 2.000 a 2.500 millones e insistió que no se puede dar carácter resolutivo a una nota que no va acompañada de un estudio de factibilidad presupuestaria.

”Se puede presumir que le estamos dando un cheque en blanco a la administración municipal, que en todo este periodo no hizo absolutamente nada por carecer de nuestra confianza (...). Nosotros somos un órgano contralor, no un órgano legitimador de cosas ilícitas o poco transparentes”, acotó.

Lea también: Denuncian excesivo gasto en combustible en Municipalidad de Presidente Franco

Mendoza criticó que se destine la suma de casi G. 1.000 millones en asesoría externa para cuestiones de manejos administrativos y que a pesar de eso se refleje una situación catastrófica. Dijo que se necesita más que nunca que el intendente y los que están al frente del municipio tomen en serio su trabajo y planteen soluciones.

A su turno, el presentador de la nota Lucio Vera defendió su pedido considerando que el objetivo es paliar momentáneamente la situación y que no sabe si se va a realizar o no la solicitud de préstamo. “Es una sugerencia nomás, para darle una herramienta legal al intendente”, indicó.

De acuerdo a los ediles, el dinero sería utilizado para el pago de salarios, ya que muchos están con sus haberes atrasados de hasta tres meses. Tras el debate, los liberales con apoyo de los colorados Miguel González y Blanca Acuña aprobaron la autorización.