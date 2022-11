Abdo dice que no vetó ley de extensión de mandato de intendentes para “no enfrentarse al Congreso”

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó que no vetó la ley de extensión de mandato de los intendentes para evitar un enfrentamiento con el Congreso. Aseguró que si fuera congresista. él no hubiera promulgado dicha ley para no alterar la voluntad popular.