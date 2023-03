Condenan a un hombre que maltrataba sistemáticamente a su esposa

El Tribunal Colegiado que dictó el fallo condenatorio estuvo conformado por los magistrados Emilia Santos, Milciades Ovelar y Flavia Lorena Recalde, mientras que la acusación fue sostenida por la fiscala Viviana Sánchez.

Lea más: Reportan varios casos de violencia familiar en Alto Paraná

Se trata de Lanús Luis Venancio, quien conoció el fallo este jueves en la conclusión del juicio realizado en el Poder Judicial de Ciudad del Este. La víctima de las agresiones fue su esposa.

Las agresiones físicas ocurrieron en reiteradas ocasiones en una vivienda ubicada en el barrio María Auxiliadora de Presidente Franco.

El último episodio de violencia se produjo el 30 de marzo de 2022, hasta que una hermana decidió formular la acción penal. La misma confirmó que el hombre ingería constantemente bebidas alcohólicas, por lo que se tornaba violento.

Durante el juicio, varios excompañeros de trabajo de la víctima prestaron declaración y testificaron que la misma en muchas ocasiones aparecía con lesiones y afirmaba que era golpeada por su esposo.

Lea también: Promulgan ley que eleva de 6 a 8 años la pena carcelaria por casos de violencia familiar

Mujer falleció de una peritonitis

Posteriormente, la mujer falleció el 13 de abril de 2022 a raíz de una peritonitis sufrida a consecuencia de una úlcera que perforó el duodeno. Después, se conformó una junta médica para determinar la causa de muerte y efectivamente se confirmó que fue por la enfermedad, que no fue tratada a tiempo y no por las agresiones sufridas. Por esa razón, la Fiscalía acusó por violencia familiar y no por feminicidio, según los datos oficiales.