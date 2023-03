Conductor muere tras chocar su camioneta contra un camión

La víctima fatal fue identificada como Aníbal Villalba, quien se encontraba al mando de una camioneta Fiat modelo Strada, chapa BCE 654, cuando fue a estrellarse contra la parte trasera de un tractocamión Scania modelo 114-380, chapa AAJI 507, con plancha transportadora de la marca Randon, chapa AALL 245, que estaba estacionado al costado de la Ruta PY02.

Lea más: Imputan a conductor involucrado en accidente fatal en Minga Guazú

A raíz del violento accidente, el conductor quedó atrapado en el habitáculo de la camioneta, ya sin signos vitales, según confirmaron paramédicos de la ambulancia EPEM al servicio de la empresa Tape Porã y bomberos voluntarios que acudieron al lugar.

El agente fiscal Carlos Almada fue informado y llegó hasta el lugar en compañía del forense del Ministerio Público, Hugo Céspedes, quien diagnosticó como probable causa de muerte “politraumatismo en accidente de tránsito”.

Lea también: Dos muertos tras chocar un automóvil contra un árbol

Los agentes de la Subcomisaría 14ª trataron de recoger informaciones sobre la causa del accidente, pero no pudieron obtenerla porque no hubo testigos presenciales. No obstante, fueron convocados peritos del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional para el trabajo de campo.