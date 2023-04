Joven madre está desaparecida y demoran a su pareja

Mirta Isabel Cabrera (35) salió de su casa ayer, poco antes de las 14:00, para ir a trabajar en un casino de la zona céntrica de esta capital departamental. Sin embargo, no llegó, por lo que su desaparición fue reportada por su jefa, quien al no tener noticia de ella, buscó a sus familiares.

Cuando la hermana de la ahora desaparecida, Doralicia Cubilla Cabrera, recibió un mensaje de la jefa de su hermana, comenzó a llamarla, pero no contestó. A la madrugada de este sábado acudió a la casa de su hermana, pero no la encontró.

Lea más: Feminicidio en Paraguay: datos que revelan violencia y muerte

En la vivienda tampoco estaba su cuñado, César Benítez, ni el vehículo de ambos, un Toyota, modelo Sienta, color negro, sin chapa, pero sí encontró las pertenencias de la pareja esparcidas dentro de la habitación de la casa. Mientras que los dos hijos de Mirta quedaron con una vecina.

Benítez acudió a la Comisaría primera de esta ciudad a ponerse a disposición y quedó demorado. El mismo afirmó que acompañó a su pareja hasta unas cuadras antes de su trabajo y ya no la encontró después cuando fue a buscarla del lugar.

“Como no salía, me fui a la casa donde dejamos a las criaturas, pero tampoco se fue ahí. Estoy preocupado por mi señora porque no sé qué pasó de ella, no lee sus mensajes y no contesta las llamadas. Tuvimos una discusión verbal hace unos días”, expresó.

El hecho se comunicó a la fiscala de turno, Carolina Rosa Gadea, quien dispuso que los antecedentes sean remitidos inmediatamente a esa unidad fiscal. Se impartió captura a través del Sistema 911 de la Policía Nacional, se dio participación a personal del Departamento de búsqueda y localización y Antisecuestro.