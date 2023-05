Presidente Franco: anuncian que el MOPC autorizó ampliación de la avenida Monday

La ampliación de la avenida Monday es un anhelado proyecto de los pobladores de Presidente Franco, teniendo en cuenta que se trata de una angosta, transitada y peligrosa vía. Este trabajo no había sido incluido en el paquete de obras complementarias al Puente Integración, situación que generó reclamos desde el inicio de su ejecución.

Tras varias gestiones y solicitudes por parte de la Municipalidad y la sociedad civil, el intendente Roque Godoy se reunió con el ministro Rodolfo Segovia, quien le confirmó que el proyecto de ampliación de la avenida fue autorizado. El encuentro se realizó en la sede ministerial, en Asunción.

El jefe comunal explicó que el proyecto ya está listo y que solo falta que el Banco de Desarrollo de América Latina, que es el financiador de las obras complementarias, dé su visto bueno. A partir de allí el siguiente paso será el llamado a licitación.

Detalló que el trabajo consistirá en una ampliación de la arteria y no en la duplicación, como se pretendía inicialmente, ya que no se cuenta con espacio suficiente para -por ejemplo- la construcción del paseo central. La obra tendría un costo aproximado de US$ 10 millones y abarcaría entre el Km 4 al Km 9.

Lea más: Estudiarán la posibilidad de ampliar proyecto de obras complementarias

El pedido se había planteado considerando que de los llamados a licitación del paquete de obras complementarias sobró un remanente de entre US$ 20 a 25 millones. La idea es que el dinero sobrante sea invertido en el municipio y uno de los puntos era la avenida Monday.

Una vez que el Puente Integración esté operativo, la vía en cuestión figura en el trayecto del paso de camiones rumbo al Puente Integración. La preocupación de la comunidad consiste en que esa avenida no está preparada para el frecuente paso de rodados pesados.