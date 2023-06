Hernandarias: bomberos levantan cierre de cuarteles tras cobro de monto adeudado

Autoridades municipales y representantes de las instituciones bomberiles K3 (azules) y K121 (amarillos), en el marco de un acuerdo conciliatorio, participaron este jueves de una reunión en la sede de la comuna de Hernandarias. En la ocasión, se procedió al pago de la deuda reclamada por los voluntarios, a través de la entrega de cheques.

Bomberos de las compañías K3, K121 y San Francisco cerraron sus cuarteles desde la medianoche del martes por falta de recursos económicos y en reclamo al no pago del dinero que les corresponde por parte de la institución municipal.

Los contribuyentes al realizar el pago de impuestos también abonan un arancel que debe ser destinado al trabajo de los voluntarios. Ante esta situación, desde ese día los servicios de emergencia dejaron de operar.

Lea más: Cierre de cuarteles de bomberos: intendente dice no están al día con documentos

Los bomberos cuestionaron que pese a los intentos de diálogo con el intendente, Nelson Cano (ANR-HC) no tuvieron respuestas. El jefe comunal, por su parte, respondió a las críticas indicando que no se presentaron las documentaciones exigidas, por lo que no pudo realizar el desembolso correspondiente.

Tras un acuerdo, los directivos de las K3 y K121 lograron ponerse al día con los papeles requeridos, por lo que hoy recibieron sus respectivos cheques por valor de G. 49 millones. En cuanto a la compañía San Francisco, ésta se comprometió a actualizarse en cuanto a las exigencias para también acceder a la brevedad posible al dinero.