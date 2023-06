Yguazú: Mujeres fueron despojadas de millonaria suma

La comisaría de la jurisdicción de Yguazú recibió una denuncia de asalto en perjuicio de dos mujeres, que viajaron desde Caaguazú hasta Ciudad del Este para efectivizar un cheque. Las víctimas fueron identificadas como Nilsa Rizzotto Dzevielesvki, brasileña (69) y Mirian Insfrán Vargas (31).

El reporte refiere que las mujeres llegaron en horas de la mañana a un banco de plaza de la capital del Alto Paraná y se retiraron a bordo de una automóvil Toyota Wish, negro. La policía no informó oficialmente el monto, pero datos preliminares indican que llevaban US$ 31.000 y G. 5 millones.

Lea más: Asaltan a trabajador que transportaba recaudación de red de farmacias

Durante el trayecto de regreso, hicieron una parada en la zona del Km 30 para luego continuar viaje. Sin embargo, en el Km 37 fueron interceptadas por delincuentes que circulaban en motocicletas y que a punta de armas de fuego exigieron que detengan la marcha.

Las mujeres no opusieron resistencia y fueron despojadas de una mochila negra que contenía en su interior el dinero recientemente retirado de la entidad bancaria. Una vez asegurado el botín, los asaltantes se dieron a la fuga. Las víctimas no detallaron cuántos delincuentes eran ni la cantidad de motocicletas.

Tras la denuncia, el hecho se informó al fiscal de turno Alfredo Acosta Heyn, quien dispuso que se remita un informe a su unidad a fin de iniciar las primeras diligencias investigativas.