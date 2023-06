Vecinos piden clausura total de canteras que operan en cercanías de las Cataratas del Monday

Los pobladores del barrio Santa Inés recurrieron a una manifestación con cierre de acceso de camiones a la zona de las canteras, desde este lunes. Afirman que desde hace años vienen reclamando el funcionamiento ilegal de las canteras en las franjas de protección del río Monday, sobre todo en la zona donde está ubicada las Cataratas del Monday.

Recordaron que varias ordenanzas prohíben la explotación de canteras a orillas del río, en las cercanías de las Cataratas del Monday e incluso en el 2012, se sancionó la Ley N° 4.738 que declara, “Área silvestre protegida bajo dominio privado municipal con categoría de manejo de paisajes protegidos” a la franja de protección.

Esta área protegida abarca 200 metros en ambas márgenes del río, con una extensión de 4.000 metros desde la caída del agua (aguas arriba) y hasta la desembocadura al río Paraná (aguas abajo).

Sin embargo, a pocos metros operan varias canteras y según vecinos serían unos ocho explotadores, entre dueños e inquilinos de las propiedades que lindan al río Monday.

Entre los explotadores de canteras identificaron a Itami, perteneciente a Miguel O’hara y otra Monday que pertenece a Roque Orrego. Además otra denominada Roca Negra, cuyo propietario no conocen e incluso una sin denominación, donde el encargado es un ciudadano colombiano.

Desde la comuna franqueña habían explicado que los dueños se escudan en resoluciones del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) para operar. Afirman además que las denuncias penales no prosperan.

Lisandra Alcaraz, una de las vecinas que se estaba manifestando relató que desde hace años vienen padeciendo una verdadera odisea.

“Estamos hartos de las explosiones, las casas están agrietadas por los golpes, además descomponen los caminos vecinales. El año pasado se había clausurado pero ahora no estamos teniendo respuestas. Hace diez años que venimos denunciando pero si los vecinos no se manifiestan no conseguimos nada”, expresó.

Por su parte el presidente de la comisión de fomento, Nelson Cristaldo pidió que se clausuren todas las canteras. “Es una preocupación de hace años para los vecinos, además de que se habilitan de forma ilegal por el MADES, están en una zona urbana. Los vecinos piden el cese de todas las canteras”, añadió.

Los pobladores relataron que recurrieron al bloqueo de acceso de camiones hasta que consigan respuestas. Aseguró además que habría apoyo de políticos de la zona a los explotadores de la cantera.