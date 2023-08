Video: Intendente Prieto protagoniza incidente en los pasillos del Tribunal

El incidente entre el intendente Miguel Prieto y el dirigente Arturo Páez ocurrió antes de una audiencia de conciliación. La misma se realizó en el marco de un juicio por difamación y calumnia por parte del jefe comunal, en contra del director de una radio local.

Cuando Prieto estaba llegando para su audiencia, Páez comenzó a llamarlo ladrón. En ese momento se le acercó, como para darle un abrazo y le arrebató el celular. Allí se generaron cruces verbales y empujones; otras personas tuvieron que interponerse para evitar que lleguen a los golpes.

Tras varios minutos, el jefe comunal le devolvió el celular y el incidente no pasó a mayores. Prieto minimizó el hecho y dijo que es normal que haya gente que no te quiere. “No pasó a mayores, las palabras nomás no golpean”, expresó.

En cuanto a la audiencia de conciliación, dijo que se mantuvo en su postura de no conciliar y que el caso sería elevado a juicio oral y público.