Desde el 18 de setiembre se implementará cobro de pasaje en buses eléctricos en CDE

El Consejo Municipal de Transporte anunció que ya están a la venta las tarjetas plásticas “JAHA” de Pago express, expedidas para la electromovilidad en Ciudad del Este.

El próximo 18 de septiembre se pondrá fin a los viajes gratuitos estableciendo una tarifa de G. 4.000, la cual podrá abonarse mediante dos tipos de tarjetas.

Las tarjetas de color amarillo, de G. 30.000 servirán para pago en los buses como de todos los servicios disponibles en la web Pago express. Las tarjetas de color celeste, de G. 25.000, serán exclusivamente para pago de pasajes en los buses eléctricos.

Los puntos de ventas habilitados son: Aquí pago sucursal Ciudad del Este Palma c/ Juan E. O’Leary, Aquí pago - Suc. Avda. Adrián Jara y Curupayty, NETEL SA, Sucursal Km Av. Mcal. López. CNB BASA, Suc. Av. San José entre Guyra Campana y José de San Martín.

Otros puntos de venta: Aquí Pago sucursal CDE: Av. Adrián Jara y Curupayty, NETEL SA Sucursal Km. 4, Ruta Mcal. Estigarribia Esq. Zavalas Cue, La Esquina sucursal CDE en Av. Epifanio Méndez Fleitas Esq. Tetãgua Sapukái. Despensa Chelo. Suc. CDE teniente Almada c/ 1 de Mayo, Fonelic. Suc CDE - Avenida Perú N° 243 Km 7 a 200 metros de la ruta internacional. Fono virtual Suc. CDE- Calle sin nombre c/ avenida km 9 Monday. Librería P&A Pagos Pos 11 Avda. Fortín Toledo c/ Bolivia.

Puntos de venta para recarga de las tarjetas JAHA en todas las sucursales de pago Express. Tarjetas plásticas JAHA, exclusivamente para pago de pasajes en los buses eléctricos (Costo 25.000 G.). Tarjetas plásticas Jaha/Wally - para pago de pasajes en los buses eléctricos y todos los servicios disponibles en web Pago Express (30.000).

Millonaria inversión

Los 20 buses eléctricos fueron adquiridos por G. 63.463 millones, que serán pagados durante siete años a través de cuotas mensuales.

Los buses cuentan con cámaras, rampas para personas con discapacidad, cargadores USB, aire acondicionado, luces led.