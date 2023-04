Primera flota de buses eléctricos para el transporte público llega a CDE

Con una pomposa presentación, fueron expuestos un total de 20 buses eléctricos, adquiridos a través de un llamado a licitación, cuya adjudicación demandó un costo de G. 63.463 millones, que serán pagados durante siete años a través de cuotas mensuales. El intendente Miguel Prieto encabezó el acto protocolar de la “Expo Buses Eléctricos”, ocasión en que calificó de hito histórico el proyecto.

“Al llegar al gobierno nos dimos cuenta que soñar no era suficiente, había que planificar y pelear contra un orden establecido, contra la burocracia, contra algunas trabas porque naturalmente la gente le tiene miedo al cambio y cuando decis que vas a hacer algo la gente tiende a no creer porque por tantos años nos mintieron”, refirió.

Agregó que les dijeron que “una ciudad tercermundista, de un país tercermundista no podía o no éramos lo suficiente buenos para tener algo así”, al enfatizar en que los ciudadanos se merecen una mejor calidad de vida.

Prieto resalta que sector privado no se animó a hacer lo que CDE está logrando

Sostuvo que ni el sector privado, ni la Itaipú Binacional, ni la presidencia de la República, con todos los recursos y préstamos que se hicieron no se animaron a hacer lo que Ciudad del Este hoy está emprendiendo.

“Y lo estamos haciendo porque la energía eléctrica en el país es barata, somos el mayor productor de energía per cápita del planeta, y no solo eso, energía limpia. Tenemos la mayor hidroeléctrica del planeta en lo que refiere a producción, y suena hasta ridículo que no tengamos buses y vehículos eléctricos, ni un tren eléctrico, que sigamos usando combustibles fósiles, suena ridículo, pero sigue pasando”.

Siguió diciendo que solo el 3% de los recursos del país se distribuye entre más de 250 municipios, de los cuales un mínimo porcentaje llega a la región y que pese a esto lograron adquirir 20 buses eléctricos. “El país es capaz de comprar 1.000 buses eléctricos y solucionar todo el sistema de transporte público de nuestro país, pero qué pasa, no quieren hacerlo porque porque son rehenes de un grupo poderoso de petroleros y eso es lo que queremos romper”.

Proyectó que cuando termine su mandato en el 2026 esta será la primera ciudad con 100% de transporte público eléctrico del país. En cuanto al cobro del pasaje, dijo que lo recaudado se destinará únicamente al pago de las cuotas de los buses, que son aproximadamente G. 1.000 millones mensuales.

“Hicimos un estudio y el diesel representa el 80% del costo del pasaje, la energía eléctrica representa el 3%, acá lo caro es comprar esta tecnología y caro va ser si se nos descompone rápido, ese va a ser todo el desafío por la calidad de nuestra ruta, pero nos estamos arriesgando”.

Los buses cuentan con cámaras, rampas para personas con discapacidad, cargadores usb, aire acondicionado, luces led, además de dar paso a la implementación del billetaje por primera vez en esta zona del país. En ese contexto, el intendente Prieto adelantó que estarían regalando los primeros 10.000 carnets y que posteriormente el usuario tendrá que cargar para su utilización.

Asimismo se contará con un aplicativo para saber cuán distante se encuentra el bus del pasajero desee abordar. No se habló del precio específico del pasaje, pero en anteriores ocasiones se dijo que costaría aproximadamente G. 4.000. Su implementación se estaría concretando dentro de un mes aproximadamente.

Comprometidos con el proyecto en CDE

Por su parte, Alejandro Zuccolillo, director del grupo Timbo, empresa adjudicada para la compra de los buses eléctricos, refirió que están comprometidos con este proyecto, al asegurar que esto se enmarca en el inicio de una transformación, que no solamente beneficiará a Ciudad del Este sino de todo el Alto Paraná.

“Este proyecto va a atraer al turismo, turismo verde, personas que hoy en día están visitando las Cataratas, que me estaban comentando que solamente el 2% de esos turistas terminan viniendo a CDE. Esta iniciativa va a cambiar la perspectiva de muchas personas que todavía relacionan ese antiguo CDE en una ciudad con el estigma del comercio fronterizo y otras cosas, y no necesariamente ser un líder en términos de generación y utilización de energía eléctrica, de sostenibilidad del medio ambiente”, dijo.

Añadió que formar parte de esta transformación enorgullece porque se trata del proyecto más grande de implementación de transporte público eléctrico en toda la República del Paraguay y que eso va a marcar un paso hacia la implementación de de la electromovilidad en el transporte público.

Mencionó que la compra de esta flota responde también a una adquisición previa que habían hecho como grupo en el sector del transporte público. “Nosotros somos operadores también en el área metropolitana de Asunción y la adquisición que hicimos en su momento en el 2017 y 2018 cuando empezaron a operar con la marca que nosotros mismos testeamos”, dijo sobre la experiencia que tiene con la marca de buses adquiridos, lo que les da la certeza de que se trata de la apuesta correcta.

Parque automotor en constante crecimiento

A su turno, Daniel Pereira Mujica, uno de los proyectistas por parte de la comuna, hizo mención a la necesidad de invertir en el transporte público, teniendo en cuenta que los buses que circulan por la ciudad son bastante antiguos. Manifestó que es trascendental que el municipio mejore su sistema de transporte público, considerando que el parque automotor se encuentra en constante crecimiento.

“El parque automotor del 2008 al 2014 se duplicó, del 2014 al 2028 se vuelve a duplicar, entonces tenemos una región completamente congestionada y no solamente Ciudad del Este, sino los municipios vecinos como Presidente Franco, Minga Guazú y Hernandarias; Foz de Iguazú tiene la misma tendencia, provocando un gran cuello de botella en la región trinacional, donde por un solo puente pasan 75.000 vehículos al día en promedio”, precisó.

Dijo que el segundo puente vendrá a descongestionar el tránsito sobre el puente de la Amistad, pero que es necesario que la mayoría de la gente que habita en la región empiece a utilizar el servicio de transporte público.