Incautan vehículo que habría sido utilizado en asalto a una transportadora

En prosecución a la investigación de un millonario robo de aparatos electrónicos en Ciudad del Este, agentes de Investigaciones, acompañados por el fiscal Gabriel Segovia, allanaron la vivienda de uno de los sospechosos. El sujeto fue identificado como Javier Antonio González Rodríguez, quien no se encontraba.

Los intervinientes inspeccionaron la habitación del sindicado e incautaron un chip de la empresa Claro y una remera deportiva del club Cerro Porteño. Por otra parte, en el camino de acceso a la casa hallaron un automóvil, Toyota Premio, color gris, que de acuerdo a las características habría sido utilizado en el atraco a una transportadora.

El rodado, propiedad del sospechoso, había sido sometido a varias modificaciones como cambio de llantas, reemplazo de calcomanías viejas por nuevas y retiro del tapizado de todas las puertas, entre ayer y hoy.

Los investigadores tuvieron acceso a las imágenes de circuito cerrado de un local de equipamientos de vehículos, en las que se observa a González Rodríguez.

El video registra el momento en que el hombre llega con el vehículo y sus características coinciden plenamente con el automóvil utilizado en el asalto, aseguran los investigadores. Éste es propiedad del sospechoso.

El subjefe de Investigaciones, comisario Hugo Velázquez, refirió que no tienen dudas de que se trata del mismo móvil usado en la comisión del hecho punible. Agregó que manejan nombres de otros implicados, que serían conocidos delincuentes, pero prefirió no dar más detalles para no entorpecer la investigación.

Los antecedentes del caso refieren que cinco a seis delincuentes, a bordo de un automóvil, irrumpieron en el depósito de una transportadora, situado en el barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este, ayer en horas de la mañana. Despojaron al guardia de seguridad de su arma de fuego y se apoderaron de un camioncito repleto de aparatos electrónicos, mayormente celulares Iphone.