Experto en ciberseguridad fue a CDE para disertar y fue víctima de “tortolero” que actúa con inhibidor

El hecho ocurrió ayer, entre las 13:00 y 14:00, cuando dejó estacionado su automóvil Mercedes Benz, modelo GLC 220, chapa CFU 344, sobre la avenida Rogelio Benítez casi Mariscal José Félix Estigarribia en el barrio Boquerón de esta ciudad.

“Bajé la guardia y me tocó a mí, y no voy a decir todo lo que quiero porque me ciega la ira. Me preocupa recuperar mis documentos sobre todo, si alguien en CDE los encuentra por ahí, pasaporte y cédula. Necesitamos mano dura contra la delincuencia, no cómplices en las cárceles”, lamentó la víctima Miguel Ángel Gaspar (49), a través de las redes sociales.

Delincuente habría utilizado inhibidor de señal

Gaspar manifestó que ayer, poco después de las 13:00, estacionó su vehículo para entrar en un establecimiento gastronómico y al salir alrededor de las 14:00, se percató del hurto de sus pertenencias.

El mismo presume que los delincuentes utilizaron un inhibidor de señal para abrir la puerta y sustraer los objetos de valor, que consisten en una notebook Acer i5 con calcomanía de Amazon, un celular Samsung S20, un lector de libros electrónicos y G. 2.500.000 en efectivo.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 1ª y tomaron intervención agentes técnicos de la Policía Nacional para iniciar las pesquisas. Accedieron imágenes de un circuito cerrado que captó al delincuente mientras huía con las pertenencias de la víctima, por lo que los investigadores están tratando de identificarlo.