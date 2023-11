Denuncia sobre almuerzo escolar desencadena querella a concejala

La denuncia de presuntas irregularidades se habría originado en la Junta Departamental del Alto Paraná con una presentación de la concejala Elva Villalba (CN). La edil se había hecho eco de la queja de una cocinera por la escasa cantidad de ingredientes para la elaboración del almuerzo escolar.

Según Villalba, en la escuela básica Nº 5.508 Ñemity llegan ingredientes en pocos gramos para toda una semana. La provisión está a cargo de la Municipalidad de Naranjal, a cargo de Edoard Schaffrath (ANR). La comuna había contratado a la empresa Fruhar SRL, representada por Harison Gluitz por G. 515 millones para el suministro de los ingredientes.

El jefe comunal había negado que haya alguna irregularidad en la provisión del almuerzo y cuestionó a la edil por hacer la denuncia sin interiorizarse de la situación. Agregó entonces que en su periodo de gobierno se redujo de manera significativa el costo del alimento, ya que se opt por licitar ingredientes y no en la modalidad de platos servidos.

Como respuesta a la denuncia, el intendente Schaffrath presentó una querella en contra de la edil por los hechos de difamación y calumnia. La audiencia de conciliación fue fijada para el lunes próximo en el Poder Judicial de Ciudad del Este.

La concejala Villalba indicó que solo se hizo eco de las quejas de las cocineras y que tiene pruebas para demostrar que recibió el reclamó. Lamentó que una queja de esta naturaleza termine a instancias judiciales.

Discusión en la Cámara de Diputados

Además de la querella, la denuncia sobre el almuerzo escolar generó una discusión ayer en la Cámara de Diputados. En la ocasión, el diputado Guillermo Rodríguez (CDN) cuestionó que las denuncias de concejales sean motivos de acciones judiciales.

“Esa no es la forma de obrar, utilizar la justicia a modo de amedrentamiento. Este es el tipo de retroceso democrático que nosotros no tenemos que permitir, porque si nos callamos somos cómplices. Y siendo autoridades estamos expuestos a que la gente cuestione nuestro trabajo y no por eso algunos vamos a valernos del brazo duro de la justicia”, expresó.

Por su parte, la diputada Rocío Abed (ANR-Cartista) salió a la defensa de Schaffrath, alegando que la provisión de almuerzo de su gestión es de referencia a nivel nacional.