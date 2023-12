CDE: activistas sociales organizan comité de escrache a “nepobabies”

La divulgación de la lista de privilegiados cargos ocupados por hijos de parlamentarios generó indignación en la ciudadanía, y en Ciudad del Este anuncian escraches sociales. Afirmaron que si los políticos no dan paz a la ciudadanía, tampoco tendrán paz.

Uno de los beneficiados es Elías Martín Godoy Torres, quien con solo 19 años figura como asesor de su propia madre, la diputada liberocartista Roya Nigsa Torres Báez, con un sueldo de G. 9.500.000.

La abogada Alice Monges de la asociación Proteger, Amar y Salvar (PAS), que trabaja en la protección de niños y adolescentes en situación vulnerable, manifestó que los hijos de parlamentarios están realmente robando lugares y espacios a jóvenes preparados.

“Voy a limitarme a los parlamentarios de Alto Paraná que han dado promesa de cambios, de compromiso con la ciudadanía. El marido de Roya Torres (Roque Godoy, intendente de Presidente Franco) no está pagando salario, pero su hijo fue premiado con nada más y nada menos que un puesto de asesor en la Cámara de Diputados con un salario de nueve millones de guaraníes”, lamentó Monges.

Organizan comisión de escrache

En Ciudad del Este se gestó una comisión de escrache para organizar medidas de fuerza, como escraches y manifestaciones. “Si ellos no le dan paz a la ciudadanía, que no tengan paz. Ya basta de hijitos de papá en el Congreso, basta de personas no formadas. O por lo menos, que tengan la dignidad de presentar un título y que no sea falso”, expresó la abogada.

El grupo ahora está sumando adeptos en las redes sociales a nivel nacional, según explicaron desde la organización.