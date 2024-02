“Nepobaby”: Roya Torres “destruyó” el PLRA en Alto Paraná, según presidente de comité

El escándalo de los “nepobabies” afecta de sobremanera al PLRA en Alto Paraná. La única diputada liberal del departamento, Roya Torres, (también única legisladora altoparanaense salpicada por los recientes casos de nepotismo) se encuentra investigada por la Fiscalía por la contratación de su hijo Elías Martín Godoy Torres (19) como “asesor” de la Cámara de Diputados.

Arcadio Sachelaridi, presidente del comité de Tavapy, cuestionó la actuación de la diputada, primero al ubicar a su hijo con un sueldo de G. 9.500.000 y luego por incumplir su promesa pública de renuncia de su vástago.

“Nosotros trabajamos mucho para que esa señora sea diputada, confiábamos muchísimo en ella. Pero con su acción no estamos de acuerdo”, dijo Sachelaridi, quien es un veterano dirigente del PLRA desde la época de la dictadura de Alfredo Stroessner y firmante del comunicado del Consejo Departamental de Comités, por el cual se repudió la conducta de Roya Torres.

Sachelaridi comentó que el escándalo que afecta a la diputada liberal causó decepción en la dirigencia departamental del PLRA y calificó como un despropósito el abultado sueldo del “nepobaby asesor”, considerando que sus padres cobran millonarios salarios.

La diputada Torres y el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy, ambos padres de Elías Martín, perciben una remuneración mensual de G. 32.774.840 y G. 25 millones respectivamente.

Debilitamiento del partido

Sachelaridi indicó que el caso de “nepobaby” debilita al PLRA en Alto Paraná, en un contexto en el que el partido perdió espacio de poder en las últimas elecciones, y que reduce las chances de mantener la intendencia de Presidente Franco en 2026.

“No confiamos, perdimos la confianza en la señora (por Roya) porque no manda a renunciar a su hijo, en sus manos está. Destruyó, vendió el Partido Liberal en Presidente Franco y al mismo tiempo en Alto Paraná”, recalcó el presidente del comité.

En otro momento, Sachelaridi también cuestionó al Directorio del PLRA por no pronunciarse ante los casos de nepotismo que involucran a legisladores liberales. “Hace rato que tenían que pronunciarse, yo no he leído ningún comunicado que haya presentado la gente del Directorio”, puntualizó.