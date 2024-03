Almuerzo escolar no alcanza en escuelas indígenas: solo llegan 90 raciones, pero hay 185 alumnos

Alumnos de cinco escuelas de comunidades indígenas de Presidente Franco sufren por la poca cantidad de raciones de almuerzo escolar que se entregan y que no alcanza para todos los alumnos. Las instituciones presentaron queja ante la Junta Municipal, a fin de subsanar el problema.

Pablo Figueredo, director de la Escuela Básica N° 6812 Puerto Flores, habló en representación de las comunidades afectadas, mencionando que se distribuyen 90 raciones, pero que este 2024 aumento la cantidad de alumnos a 185.

Explicó que el servicio de almuerzo escolar fue adjudicado en el año 2023, pero que el proyecto fue presentado contabilizando los alumnos matriculados en el 2022 y que tras dos años se sumaron nuevos alumnos. Esto hizo con que se duplique prácticamente el número de niños.

“En Puerto Flores por ejemplo eran 36 alumnos, pero actualmente hay 60, entonces ya se pueden imaginar a los niños sentados a la mesa esperando que se les sirva el almuerzo, pero no alcanza. Nos duele tener que decirles a los niños que ya terminó, que no hay más”, indicó.

Las escuelas que padecen la falta del almuerzo escolar, además de la mencionada son: Escuela Básica N° 6287 Puerto Bertoni, Escuela Básica N° 7675 Puerto Giménez, Escuela Básica N° 7795 8 de Diciembre y Escuela Básica N° 7697 Cacique Emiliano Barreto.

Esperan respuesta favorable

El docente pidió a las autoridades municipales que se proceda a realizar una adenda al contrato con la empresa adjudicada, a fin de aumentar la cantidad de raciones que llegan a las escuelas indígenas. “Ojalá haya una respuesta favorable a la necesidad que estamos pasando en las zonas indígenas”, mencionó.

Dijo que no culpa a nadie, ya que se trata de una cuestión de administrativa del proceso. “Es triste ver que a algunos les alcanza un bocado y a otros no les alcanza nada. Con el estómago vacío los niños no aprenden como a nosotros nos gustaría”, relató.

El pedido fue remitido a la Intendencia municipal a la espera de una contestación.

Adjudicación de G. 3.026 millones

La Municipalidad de Presidente Franco, administrada por Roque Godoy (PLRA), adjudicó el servicio de almuerzo en marzo del año pasado, para los periodos 2023 y 2024, a la empresa Copacabana, representada por Teófilo Amarilla Silvero. El valor total de la provisión es de G. 3.026 millones, a un costo de G. 10.000 por ración.