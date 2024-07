Se desarrolla sin incidentes la segunda jornada de desalojo en el Este

En medio de un ambiente tranquilo, se realiza este martes el segundo día de desalojo y demolición de viviendas en el barrio San Antonio. El oficial de justicia, Julio Silva, encabeza nuevamente el operativo en cumplimiento a un mandamiento de desahucio, firmado por la jueza Gabriela Maricel Meaurio Samudio.

La comitiva cuenta con acompañamiento policial, cuyos agentes partieron de la Dirección de Policía del Alto Paraná en caravana de más de diez patrulleras. Asimismo, se reforzó la seguridad con la llegada de más uniformados, provenientes de otros departamentos del país para garantizar el procedimiento.

Las familias están procediendo a retirar sin incidentes sus pertenencias, ubicando en un primer momento en el medio de la calle. Los vecinos que ya tienen un lugar donde resguardarse suben sus enseres a camiones de mudanza, cuyo movimiento es intenso en la zona.

En algunos casos, los propios dueños de las casas proceden a destechar o destablar las viviendas, con el propósito de reutilizar los materiales para una eventual nueva construcción.

Por otra parte, un grupo de vecinos denunció que fueron amedrentados y amenazados para salir de sus casas. Expusieron que no fueron notificados del procedimiento y que los intervinientes llegaron a las apuradas y los obligaron sacar sus enseres.

La empresa Locadora Atlantic venía reclamando desde el 2018 un inmueble de más de dos hectáreas, espacio en que se habían instalados una importante cantidad de familias, algunas con viviendas precarias y otras de material con amplias estructuras. En este contexto impulsó cuatro acciones judiciales, las cuales le favorecieron en todas las instancias.

Protagonistas de enfrentamientos no eran moradores afectados

Ayer, a fin de tomar posesión, una comitiva judicial con acompañamiento de un contingente policial de 500 agentes se trasladó a la zona. Sin embargo, se encontró con la resistencia de un grupo de personas que se enfrentó con los uniformados, pretendiendo evitar que accedan al sitio donde se debía ejecutar el procedimiento.

Pese a que los intervinientes lograron llegar al lugar del operativo y efectuar los desalojos, otro grupo protagonizaba violentos enfrentamientos con policías sobre la ruta PY07, en inmediaciones al acceso al barrio.

Posteriormente se supo que estas personas no eran moradoras del barrio San Antonio, sino de Che La Reina, quienes al no lograr frenar el desalojo, trataron de llegar hasta el lugar del operativo para detener los trabajos, pero no tuvieron éxito. Esto al considerar que ambos sectores forman parte de la conflictiva “finca 66″, que desde hace años arrastra problemas por la titularidad de las tierras.

Heridos y daños materiales a terceros

Estos enfrentamientos se extendieron hasta la medianoche, dejando heridos al comisario Jorge Cardozo, jefe de la Policía Motorizada de Alto Paraná y otros ocho agentes, según se pudo contabilizar.

La refriega de balines de goma, cascotes y otros elementos, también dejó varios comercios con daños materiales y dos trabajadores de prensa heridos. Este martes la circulación sobre la ruta PY 07 fue normalizada, ya que ayer estuvo bloqueada por varios momentos.