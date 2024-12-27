Un bus que transportaba paraguayos se incendia por completo en Foz de Iguazú

El vehículo incendiado pertenece a la empresa paraguaya Nuestra Señora de la Asunción (NSA) y cubría la ruta transfronteriza que conecta Ciudad del Este con Puerto Iguazú (Argentina), atravesando la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

El fuego se originó cerca del Condominio Quinta do Sol, en la región de Vila Yolanda. Afortunadamente, tanto el conductor como los pasajeros lograron evacuar el autobús antes de que las llamas lo destruyeran por completo y no hubo personas heridas, según una publicación del portal digital H2Foz.

Las llamas avanzaron rápidamente, consumiendo el motor, los asientos y el techo del autobús, que quedó reducido a escombros calcinados. Una densa columna de humo negro fue visible a gran distancia en Foz de Iguazú.

Causa desconocida

El Cuerpo de Bomberos local acudió al lugar y logró controlar el incendio. Sin embargo, las causas del siniestro aún están bajo investigación. Las primeras hipótesis apuntan a un posible problema eléctrico o un sobrecalentamiento en el motor.

Al momento del siniestro, cerca de 20 pasajeros, entre paraguayos y argentinos, estaban dentro del bus, de acuerdo a una publicación del portal Radio Cultura de Foz.

Mientras se realizaban las labores de control y enfriamiento, el tráfico en la Avenida das Cataratas fue parcialmente desviado.

Los autobuses que cubren la línea internacional Ciudad del Este–Puerto Iguazú atraviesan Foz de Yguazú, aunque no están autorizados para recoger pasajeros en esta ciudad brasileña. Tras el incidente, los pasajeros esperaron a un costado de la vía hasta que un nuevo autobús les permitiera continuar su viaje.