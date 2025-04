Niegan ingreso de la prensa a la apertura de sobres de ofertas para compra de equipos de espionaje

El ingreso de nuestro equipo al acto de apertura de sobres fue negado por las autoridades del PTI, pese a reiterados pedidos de este medio. Periodistas de ABC aguardaron por más de dos horas en el Centro de Atención a Terceros, sin recibir autorización para ingresar al acto.

Lea más: Pese a críticas, PTI abrirá sobres de ofertas para millonaria compra de equipos de espionaje

Durante ese tiempo, se pudo observar que los representantes de las empresas oferentes accedían tras una rigurosa verificación de una lista previamente confeccionada por autoridades del PTI. En cambio, las personas que no aparecían en la lista debían solicitar una autorización especial por intermedio de los guardias. Sin embargo, ese procedimiento no fue aplicado para los comunicadores de este medio, quienes finalmente no fueron admitidos.

La licitación contempla la adquisición de tecnología de espionaje de última generación, incluyendo videovigilancia, interceptación de comunicaciones, rastreo satelital, inhibidores de señales, IMSI catchers, análisis forense digital, reconocimiento facial y herramientas de OSINT para monitoreo de redes abiertas.

El proceso se desarrolla con total falta de transparencia, ya que dos de las tres empresas participantes –Technoma e ITTI– tendrían vínculos con el presidente de la República, Santiago Peña.

En el caso de ITTI, forma parte de Ueno Holding SAECA, del cual Peña fue uno de los principales accionistas. La tercera empresa en competencia es Tecnología, Seguridad y Vigilancia del Paraguay SRL (TSV).

A estos datos preocupantes se suma el historial del director de Itaipú, Justo Zacarías Irún, conocido por su poco apego a los procesos transparentes en su época de gobernador de Alto Paraná.

El hermetismo, la negativa de brindar información a la prensa y la falta de control estatal serían para amañar la licitación.