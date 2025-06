Esperan intervención sin condicionamientos políticos y con capacidad técnica en Ciudad del Este

La designación del interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, administrada por Miguel Prieto, fue recibida con mucha cautela en la Junta Municipal de esta ciudad. Sebastián Martínez, presidente del cuerpo legislativo, expresó que esperan que se trate de una persona con capacidad técnica y libre de influencias políticas.

Ramírez Caballero está actualmente conformando un equipo técnico que lo acompañará en el proceso de intervención. Se espera que en pocos días se instalen en la comuna para verificar las causales que motivaron la intervención.

Desde la Junta Municipal se espera un manejo técnico y libre de condicionamientos políticos, según Sebastián Martínez. “Esperamos capacidad técnica y analítica y que no sea un enviado político con una sentencia previa en el bolsillo como para ejecutar un plan. Esperamos mucha seriedad y mucho profesionalismo de parte del interventor”, afirmó.

Por otra parte, señaló que prácticamente no tienen muchas referencias sobre Ramírez Caballero. “No sabemos más de lo que está publicado en los medios. No tenemos mucha información todavía sobre su afinidad a algún sector político. Tranquilidad no hay, hasta ver realmente su desempeño. Quisiera ser cauto y dejar que él nos demuestre con su trabajo su idoneidad, su independencia de los poderes fácticos, y que hable con sus actos”, expresó en otro momento.

Dijo además que no tienen nada que ocultar y que desde la Junta ayudarán a que el proceso de intervención sea lo más claro, rápido y justo posible. “No queremos que se mienta en ningún aspecto, queremos que se diga la verdad, y la verdad sabemos que está de nuestro lado. Por lo tanto, esperamos eso. No tenemos nada que temer en este proceso”, añadió.

Ramírez Caballero fue viceministro de Administración Financiera, viceministro de Economía y también miembro del directorio del BNF.

Insisten en la ilegalidad del pedido de intervención

El concejal Sebastián Martínez reiteró el cuestionamiento tanto a la legalidad del pedido como al contenido utilizado para justificarlo. Resaltó que el proceso debía haber pasado por la Junta Municipal, que a su parecer tiene la atribución legal para solicitar la intervención.

En la Junta Municipal, el bloque oficialista de concejales que responde al intendente Miguel Prieto, mantiene una mayoría con siete ediles. Según los datos, ya acordaron quién de ellos reemplazaría a Prieto en caso de una destitución.