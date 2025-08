Caída de rayo deja a bomberos sin central de alarmas en Alto Paraná

La central que quedó inoperativa pertenece al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, pero coordina las emergencias que son reportadas al 132 a nivel departamental e incluso en ciudades de otros departamentos como Villarrica, Coronel Oviedo y Pedro Juan Caballero. La situación afecta gravemente la capacidad de respuesta de los bomberos voluntarios.

Andrés Fernández, presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, señaló que 22 equipos resultaron quemados: la repetidora de radio, el sistema de circuito cerrado, la centralita telefónica, computadoras, transformadores, generador, luces y hasta ocho teléfonos celulares. Incluso, la descarga afectó los monitores utilizados para dar seguimiento a los bomberos durante la salida de emergencia.

“Solo la repetidora cuesta alrededor de 7.000 dólares. A eso se suman otros 7.000 entre la centralita telefónica y la computadora, más unos 5.000 dólares en cableado y equipos menores. Estamos hablando de un gasto operativo total de aproximadamente 20.000 dólares”, mencionó Fernández.

Actualmente, los bomberos operan con una línea telefónica Tigo improvisada gracias a la colaboración de técnicos voluntarios. “Tenemos solo una línea. Si hay dos llamadas al mismo tiempo, ya no se puede atender”, explicó.

El restablecimiento del servicio no tiene fecha definida debido al alto costo de los equipos y la falta de recursos. Fernández contó que presentaron una nota formal a la Gobernación del Alto Paraná y están esperando una respuesta.

“Ayer me reuní con el secretario de la Gobernación. Me dijeron que me iban a llamar, pero hasta ahora nada. Pedimos que nos compren los equipos directamente o que desembolsen el dinero. Esperamos una solución rápida, porque esto es urgente”, expresó.

En caso de no recibir una respuesta esta semana, los bomberos analizan la posibilidad de salir a realizar una colecta para reunir los fondos.