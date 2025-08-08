Fundación Apostar por la Vida moviliza 3.200 voluntarios en colecta anual a favor de pacientes oncológicos

Durante este viernes y mañana sábado, más de 3.200 voluntarios estarán desplegados en 45 puntos estratégicos distribuidos en los 22 distritos de Alto Paraná, además de otros departamentos como San Pedro, Canindeyú, Itapúa y Central, para recibir donaciones de la comunidad.
En el marco de la campaña “100.000 amigos”, la Fundación también habilitó para recibir transferencias bancarias. Esta iniciativa busca reunir a 100.000 personas dispuestas a donar G. 10.000 cada una para alcanzar la meta.
La organización brinda servicios como la aplicación de quimioterapia y actualmente cuenta con 1.000 pacientes activos. El año pasado, la Fundación registró 15.000 asistencias, gracias al trabajo de un equipo multidisciplinario compuesto por 16 profesionales: oncólogos clínicos, cirujanos oncólogos, mastólogos, ginecólogos, dermatólogos, endocrinólogos, psicólogos, nutricionistas y fisioterapeutas.
Jacqueline Arévalos, coordinadora de la colecta, destacó que este año la respuesta de la comunidad es muy positiva, con donaciones de montos más elevados en comparación con años anteriores. “Estamos viendo más billetes y menos monedas. Vemos a personas que donan entre G. 50.000 y G. 100.000”, señaló.
La campaña se extenderá hasta mañana, y se espera contar con un monto aproximado de lo recaudado el domingo. Algunas alcancías permanecerán en algunas empresas hasta la próxima semana.
Para colaborar, los interesados pueden comunicarse a los números 0975 195 140, 0985 294 946 o 0994 193 701. También pueden seguir y contactarse a través de Facebook en Fundación Apostar por la Vida e Instagram @ApostarPorLaVida. Las transferencias pueden realizarse al alias 80023748-0.