Meteorología anuncia lluvias y descenso paulatino de temperaturas

La semana avanza con condiciones climáticas cambiantes en Ciudad del Este, con probabilidad de descenso de temperaturas, especialmente de cara al fin de semana.

07 de agosto de 2025 - 07:14
Tereza fretes alonso

Este jueves, el día se presenta fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables que rotarán al sector sur en el transcurso del día.

Se esperan lluvias dispersas, que podrían venir acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 22 °C como máxima, mientras que la mínima no fue informada por la Dirección de Meteorología.

Para el viernes, se prevé un marcado cambio en el ambiente: el clima será frío a fresco, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos moderados del sur. Las lluvias continuarán durante la mañana, aunque se anticipa una mejora progresiva en las condiciones hacia la tarde o noche. La mínima descenderá hasta los 12 °C, y la máxima no superará los 15 °C.

El sábado 9 continuará con el ambiente frío a fresco, aunque con una mejora general en el tiempo. El cielo estará parcialmente nublado y los vientos seguirán soplando desde el sur.

La mínima caerá hasta los 7 °C, mientras que la máxima se mantendrá en 15 °C.

