Meteorología anuncia lluvias y descenso paulatino de temperaturas

Este jueves, el día se presenta fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables que rotarán al sector sur en el transcurso del día.

Se esperan lluvias dispersas, que podrían venir acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre los 22 °C como máxima, mientras que la mínima no fue informada por la Dirección de Meteorología.

Para el viernes, se prevé un marcado cambio en el ambiente: el clima será frío a fresco, con cielo nublado a parcialmente nublado y vientos moderados del sur. Las lluvias continuarán durante la mañana, aunque se anticipa una mejora progresiva en las condiciones hacia la tarde o noche. La mínima descenderá hasta los 12 °C, y la máxima no superará los 15 °C.

El sábado 9 continuará con el ambiente frío a fresco, aunque con una mejora general en el tiempo. El cielo estará parcialmente nublado y los vientos seguirán soplando desde el sur.

La mínima caerá hasta los 7 °C, mientras que la máxima se mantendrá en 15 °C.