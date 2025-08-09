ABC en el Este

Bajan las temperaturas en Ciudad del Este y el fin de semana se presentará sin lluvias

Ciudad del Este amaneció este viernes con un clima frío a fresco, cielo mayormente nublado y vientos moderados del sur. Durante la mañana se registraron lloviznas, aunque se prevé una mejora en el transcurso del día. La temperatura mínima fue de 11 °C y la máxima alcanzará los 16 °C, según la Dirección de Meteorología.

Por ABC Color
08 de agosto de 2025 - 06:54
Meteorología anuncia un ambiente frío a fresco en el este del país.

Para mañana, sábado, el pronóstico anuncia un amanecer frío, con mínima de 6 °C y una máxima que apenas llegará a los 15 °C. El cielo estará parcialmente nublado y soplarán vientos del sur, sin probabilidades de precipitaciones.

El domingo será la jornada más despejada del fin de semana. Se espera un amanecer muy frío, con mínima de 5 °C, pero las temperaturas irán en ascenso hasta los 19 °C en horas de la tarde. El cielo estará mayormente despejado, con vientos del sureste que luego se tornarán variables.

