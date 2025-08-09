Bajan las temperaturas en Ciudad del Este y el fin de semana se presentará sin lluvias

Para mañana, sábado, el pronóstico anuncia un amanecer frío, con mínima de 6 °C y una máxima que apenas llegará a los 15 °C. El cielo estará parcialmente nublado y soplarán vientos del sur, sin probabilidades de precipitaciones.
El domingo será la jornada más despejada del fin de semana. Se espera un amanecer muy frío, con mínima de 5 °C, pero las temperaturas irán en ascenso hasta los 19 °C en horas de la tarde. El cielo estará mayormente despejado, con vientos del sureste que luego se tornarán variables.