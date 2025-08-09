Bajan las temperaturas en Ciudad del Este y el fin de semana se presentará sin lluvias

Ciudad del Este amaneció este viernes con un clima frío a fresco, cielo mayormente nublado y vientos moderados del sur. Durante la mañana se registraron lloviznas, aunque se prevé una mejora en el transcurso del día. La temperatura mínima fue de 11 °C y la máxima alcanzará los 16 °C, según la Dirección de Meteorología.