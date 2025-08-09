Operación Migrantes: caen en Brasil robacoches que enviaban camionetas a Paraguay

El nombre del operativo hace referencia al método delictivo de la organización de cambiar constantemente de ciudad para perpetrar nuevos hurtos, para dificultar que fueran rastreados.

Lea más: Cae hermano de supuesto “rey de robacoches” tras un procedimiento

La investigación comenzó tras una serie de hurtos de camionetas en Cascavel y municipios cercanos, lo que permitió identificar a varios integrantes de la banda. De acuerdo con los investigadores, los sospechosos utilizaban dispositivos electrónicos para descodificar los sistemas de arranque de los vehículos.

Una vez sustraídas las camionetas, principalmente Toyota Hilux y Fortuner, eran traídas a la frontera, donde se empleaban en actividades ilícitas o eran revendidas en territorio paraguayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Como resultado del trabajo policial, se solicitaron 16 órdenes judiciales: nueve de allanamiento en viviendas relacionadas con los investigados y siete de detención. El operativo se ejecutó de manera simultánea en Cascavel, Toledo, Cianorte, Umuarama y Joinville (Santa Catarina).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Cepos

En Foz de Yguazú y otras ciudades del estado de Paraná implementan el uso de cepos en estacionamientos como medida para prevenir el hurto de vehículos.

Lea también: Identifican a presunto “robacoches” de Asunción y Central: piden ayuda para ubicarlo

Las estadísticas revelan que las camionetas son los objetivos preferidos de los robacoches en las localidades fronterizas.