Ciudad del Este tendrá un inicio de semana laboral frío y neblinas puntuales

Para el martes, el amanecer será frío, con una mínima de 7 °C, pero las temperaturas irán en aumento hasta alcanzar 21 °C en horas de la tarde, bajo un cielo con escasa nubosidad. Los vientos serán variables, rotando al noreste, y persistirán las neblinas matinales.
El miércoles seguirá la tendencia: frío al amanecer, con mínima de 10 °C, y una tarde cálida que llegará a los 24 °C.
El cielo se presentará mayormente despejado, con vientos variables que luego soplarán desde el sur, y neblinas en las primeras horas.