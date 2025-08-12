ABC en el Este

Ciudad del Este tendrá un inicio de semana laboral frío y neblinas puntuales

La Dirección de Meteorología anuncia para este lunes una jornada fría a fresca, con cielo escasamente nublado y vientos del sureste. Se esperan neblinas en las primeras horas del día. La temperatura máxima rondará los 20 °C.

11 de agosto de 2025 - 06:49
Para el martes, el amanecer será frío, con una mínima de 7 °C, pero las temperaturas irán en aumento hasta alcanzar 21 °C en horas de la tarde, bajo un cielo con escasa nubosidad. Los vientos serán variables, rotando al noreste, y persistirán las neblinas matinales.

El miércoles seguirá la tendencia: frío al amanecer, con mínima de 10 °C, y una tarde cálida que llegará a los 24 °C.

El cielo se presentará mayormente despejado, con vientos variables que luego soplarán desde el sur, y neblinas en las primeras horas.

