Abusador es condenado a 10 años de prisión por manosear a una niña

Durante el debate, la representante del Ministerio Público a cargo de la fiscal Vivian Andrea Coronel demostró con suficientes pruebas que el acusado abusó de la nieta menor de su pareja sentimental en reiteradas ocasiones.
Para sustentar la acusación, la fiscal presentó como elementos de prueba el informe del médico forense del Ministerio Público y el resultado de la evaluación psicológica practicada a la menor en el Centro de Atención a Víctimas. En los informes forenses, la niña detalló los abusos y expresó el miedo que sentía hacia el acusado.
En consecuencia, el Tribunal Colegiado de Sentencia, presidido por el magistrado Fabio Aguilar Benítez y conformado por los jueces Vitalia Duarte y Serafín González, emitió el fallo condenatorio.
De acuerdo con los antecedentes, los hechos ocurrieron en la vivienda del acusado entre el 13 de marzo de 2022 y el 8 de febrero de 2024. La víctima, que en ese momento tenía 9 años, relató que el hombre la manoseaba constantemente en sus partes íntimas, hasta el punto de ocasionarle lesiones.
Tras confesar los hechos a su madre, esta presentó la denuncia ante el Ministerio Público, que inició los actos investigativos y derivó en la condena de 10 años contra el acusado, cuyo nombre se omite para proteger la identidad de la víctima, así como establece el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia.