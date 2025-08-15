Atacan dos furgones de la comitiva del interventor en Ciudad del Este

Se trata de dos vehículos de la marca Hyundai H1, utilizados para trasladar al equipo interventor durante su estadía en la capital departamental. Los furgones quedaron con los vidrios rotos y la chapería pintada con mensajes como “Perro HC”, “Inventor” y “HC Títere”.

Según algunos funcionarios que participaban de la manifestación, infiltrados habrían saltado el cerco perimetral para atacar los vehículos. En uno de los furgones, tras romper los vidrios, explotaron petardos.

Los funcionarios exigen el pago de salarios atrasados desde junio y piden la salida de Ramón Isidoro Ramírez. Los manifestantes sitiaron el establecimiento municipal desde temprano y se genera un clima de tensión permanente.

La Policía Nacional intervino en el lugar, y se espera que las cámaras de seguridad instaladas en estacionamiento ayuden a identificar a los responsables del acto de vandalismo.

Agresión a periodista

Durante el inicio de la protesta, el periodista Héctor Maciel, de Radio Concierto de Presidente Franco, denunció que fue agredido por los manifestantes mientras cumplía su labor en el recinto municipal.