Detienen por violencia familiar a presunto miembro del PCC

El detenido fue denunciado por su pareja por sucesivas agresiones físicas y constantes amenazas de muerte. En la última agresión, la víctima sufrió golpes severos, quedando incluso con el rostro desfigurado.

La mujer, quien está en estado de embarazo, radicó la denuncia ante la Fiscalía, lo que permitió realizar el procedimiento.

En poder de González se encontraron un arma de fuego, drogas y otros elementos como cartuchos, cargadores y documentos de vehículos.

Según registros de la Policía, el mismo fue miembro activo del PCC en años anteriores. Actualmente no cuenta con investigaciones abiertas por otros hechos punibles, pero los intervinientes no descartan que siga activo en el mundo delictivo, considerando las evidencias incautadas en su poder.