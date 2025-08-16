Enfrentamiento a tiros en Iruña deja dos detenidos y un policía herido

El enfrentamiento entre policías y sospechosos ocurrió anoche en el distrito de Raúl Peña, al sur de Alto Paraná, en jurisdicción de la Subcomisaría 50ª – Jerusalén II. Fue aproximadamente a las 19:30, a la altura del km 175 de la Ruta PY06.

Durante el suceso fueron detenidos Rody Hernán Silvero Espínola (30), con antecedente por hurto especialmente grave y otros, en 2024, quien fue herido en el muslo izquierdo sin gravedad y sería el supuesto autor de los disparos contra el personal policial; y Jorge Adalberto Silvero Espínola (33). El uniformado herido fue el suboficial inspector Guillermo Gómez, quien recibió un disparo en el brazo derecho.

Según datos recabados por la Dirección de Policía de Alto Paraná, el personal policial de la mencionada dependencia, acompañado por agentes de la Comisaría 21ª de Iruña y del Departamento Táctico, se encontraba realizando un control de carácter preventivo en la citada ruta. El operativo fue montado a raíz de una alerta de seguridad sobre posibles hechos punibles contra entidades bancarias situadas en la jurisdicción.

Cuando los ahora detenidos se toparon con el control oficial, intentaron darse a la fuga y, a unos kilómetros fueron interceptados. Al ser acorralados, el conductor del biciclo desenfundó una pistola y efectuó disparos contra el personal interviniente, quienes respondieron de igual forma.

En poder de los sospechosos se incautaron un rifle marca Saurio calibre 22 (desarmado), una pistola marca Tanfoglio calibre 9 mm con siete cartuchos vivos, una vainilla servida y una réplica de pistola calibre 9 mm de plástico color negro con su estuche color bordó.

Además, se decomisó la motocicleta marca Star, chapa 350 AADE, en la que se desplazaban, y una mochila negra que contenía 28 proyectiles de varios calibres.