Ciudad del Este se prepara para un fin de semana frío y con lluvias

Para este sábado, la jornada amanecerá cálida, con cielo mayormente nublado y vientos del norte, que en el transcurso del día rotarán al sur con intensidad moderada. Se prevén lluvias acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12 °C y una máxima de 24 °C.

El cambio más notorio se dará el domingo cuando las condiciones se tornen de frías a frescas. El cielo seguirá mayormente nublado, con predominio de vientos del sur. Se esperan lluvias dispersas y no se descartan descargas eléctricas en algunos sectores. Las temperaturas marcarán un brusco descenso, con mínima de 10 °C y máxima de apenas 12 °C.

La situación persistirá el lunes, jornada que se presentará nuevamente fría a fresca, con cielo mayormente cubierto, vientos del sur y lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. La mínima prevista es de 9 °C, mientras que la máxima se mantendrá en niveles bajos.