Persisten las lluvias y el ambiente frío en Ciudad del Este

Este domingo, la jornada se presenta con cielo mayormente nublado, vientos del sur y precipitaciones acompañadas de tormentas ocasionales. La temperatura máxima prevista es de 13 °C.

Para mañana, lunes, las condiciones se mantendrán similares: cielo cubierto, vientos del sur y persistencia de lluvias con actividad eléctrica en algunos puntos. El ambiente será frío, con una mínima de 9 °C y una máxima que apenas alcanzará los 14 °C.

El martes se esperan todavía lluvias dispersas y tormentas en horas de la mañana, aunque hacia la tarde el clima tenderá a mejorar. Las temperaturas oscilarán entre 10 °C y 17 °C.

